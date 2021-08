Brigadni general Eric Folkestad, komandant NATO štaba i najviši vojni predstavnik NATO-a u BiH, naglasio je da Bosna i Hercegovina jeste i ostaje jedinstvena zemlja s dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

Po njegovim riječima, ne treba posebno isticati da se BiH suočava sa sigurnosnim izazovima – kao i svaka druga zemlja. Od migracija, preko COVID-a, do dezinformacija i korupcije, u svemu tome BiH je u prvim redovima.

Naglašava da investitori žele sigurnost, političku stabilnost, i da znaju da se zakon poštuje i primjenjuje na otvoren i pravičan način – to je ono što im ulijeva povjerenje da investiraju i otvaraju radna mjesta, podižu životni standard i čine život boljim za sve ljude u BiH.

“Moj tim i ja, kao i ambasadori zemalja članica NATO-a, stalno zagoravamo reforme u ovim područjima. U širem smislu, izazovi s kojima se suočavamo preveliki su i prekomplicirani za bilo koju zemlju pojedinačno. Zbog toga su partnerstva poput partnerstva BiH i NATO-a te regionalne saradnje tako važni. A to i jeste ono što NATO najbolje radi. Mi svakodnevno uključujemo zemlje u naše razgovore, čak i one koje nisu članice, kao što su Srbija i BiH. A kada izbije kriza, tu smo da jedni druge podržimo”, kazao je Folkestad.



Govoreći o svojim prioritetima kao komandanta NATO štaba Sarajevo, navodi da je NATO ovdje po pozivu vlasti da pruža savjete i pomoć u procesu unapređenja i modernizacije rada ministarstava odbrane i sigurnosti, kao i Oružanih snaga. To podrazumijeva savjetovanje o strukturi snaga, ljudstvu, obuci i načinima kako cijeli sistem učiniti transparentnijim i odgovornim prema javnosti.

U velikoj mjeri, praktična zalaganja NATO štaba Sarajevo usmjerena su na pomoć Ministarstvu odbrane da ostvari svoje ambicije vezano za razvoj Bataljonske grupe lake pešadije OS BiH, potpuno osposobljene u skladu s međunarodnim standardima u smislu ljudstva, opreme i obuke.

“Radimo i sa zemljama članicama NATO-a na usklađivanju bilateralnih donacija i aktivnostima usmjerenim ka unapređenju Oružanih snaga. Međutim, za mene su ljudi ti koji su i temelj i duša Oružanih snaga i kada vodite brigu o svom ljudstvu, dešavaju se dobre stvari, a onda se sve ostalo posloži. Dakle, tu sam da zagovaram promjene koje će doprinijeti boljem životu vojnika i oficira OS BiH i njihovih porodica”, poručio je Folkestad.

Naveo je da su Oružane snage BiH prešle dug put, ali sistem sigurno nosi određene izazove i frustracije za pripadnike i pripadnice vojske – kao što je to slučaj i s drugima širom BiH u njihovim svakodnevnim životima.

“Ali, posvećenost i predanost Oružanih snaga u suočavanju s takvim izazovima su pravo nadahnuće! Želio bih da promjene nagrade tu predanost. Moj tim i ja fokusirani smo na to da Oružanim snagama pomognemo da unaprijede i učvrste sistem koji služi svima u BiH, sistem kojem se mladi ljudi žele pridružiti te tako ostati ovdje. Sistem u kome se najbolji kandidati mogu prijaviti za unapređenje, a da ne moraju brinuti da li će im plata biti manja tokom obuke, u kome žene mogu ostvariti svoju punu i aktivnu ulogu u zaštiti BiH i njenih ljudi, sistem unutar koga će Oružane snage biti sposobne osigurati bolju zdravstvenu zaštitu, smještaj i prilike za razvoj karijere za svoje ljudstvo”, rekao je.



Šumski požari bukte širom BiH. Bilo je riječi o tome da Predsjedništvo nije dalo odobrenje za upotrebu helikoptera OS BiH, kao i da letenje na helikopterima OS BiH nije sigurno. General Folkestad kaže da OS BiH imaju ovu sposobnost.

“Prije nekoliko dana sam posjetio 2. Helikopterski skvadron. Kao vojni pilot helikoptera s 25 godina iskustva, uključujući i UH-1H, iste one koje koriste OS BiH, mogu s punim pouzdanjem reći da su te letjelice potpuno operativne, dobro održavane i da su posade koje njima upravljaju kvalificirane i iskusne. Upoznao sam ih i oni su obučeni, spremni i nestrpljivi da lete u bilo kojoj misiji podrške civilnim organima vlasti u koju ih pozovu. Osim što sam to sam vidio, imam i tehničkog stručnjaka za vojnu avijaciju koji je dio mog tima ovdje i koji skoro sve svoje vrijeme provodi sa skvadronima OS BiH i redovno me informira o njihovim sposobnostima. Sada imamo preko 70 kvadratnih kilometara požarišta širom BiH i bilo bi mi draže da sam vidio ta vojna sredstva u zraku zajedno s helikopterima RS Helikopterskog servisa – rekao bih, što više letjelica, to manje spržene zemlje. Svaka jedinica OS BiH ima opis misije koji obuhvata rečenicu “i po naređenju pruža pomoć civilnim vlastima tokom prirodnih i drugim vanrednih situacija”. Ti su ljudi tu i spremni su da to urade, bilo da je riječ o požarima, potrazi i spašavanju ili medicinskoj evakuaciji”, naveo je.