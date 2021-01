Do 15. februara poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini mogu se prijaviti na javni poziv vrijedan 3,5 miliona maraka za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU. U zavisnosti od ideje, poljoprivrednici mogu dobiti između 30 000 i 200 000 KM.

Čedomir Radovanović iz Velike Obarske voćarstvom se bavi već osam godina. U ovoj godini planira proširenje ali i unapređenje zasada trešnje, pa je zainteresovan za bespovratna sredstva koja EU dodjeljuje za podršku investicijama.

ČEDOMIR RADOVANOVIĆ, voćar



Pravo na bespovratna sredstva u iznosu od 30.000 do 200.000 maraka imaju fizička lica, poljoprivredna gazdinstva, pravna lica i preduzetnici koji se aktivno bave poljoprivrednom proizvodnjom. Kako ističe Radovanović, sama aplikacija je zahtjevna.

Komplikovana procedura aplikacije i uslovi bili su presudni da poljoprivrednik Boško Radić odustane od prijave.

BOŠKO RADIĆ, poljoprivrednik



Ja se nisam prijavljivao jer sam vidio da je procedura komplikovana i stvarno mali broj ljudi to može da ispuni. To su procedure stvarno teške i dosta komplikovane zato se i mali broj proizvođača prijavljuje za to, tu treba i rpojekat da se piše, mi imamo ljude koji to rade, ali stvarno je komplikovano”