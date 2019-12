Današnji svijet praktično živi u religijskim ratovima, a islamske zemlje su nepravedno društvo u kojim je kršćanstvo najugroženija religija, izjavio je danas fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.

Marković je kao uvodničar na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 govorio o religiji i demokraciji u bh. kontekstu.

U tom kontekstu je istakao da je demokracija danas najrašireniji oblik uređenja društva kojem teži sav savremeni svijet.

“Demokracija je prije svega zasnovana na ljudskim pravima. Što je više demokracije, time je više ljudskih prava. Budući da su ljudska prava praktički u biti poruka religija, normalno bi bilo da one podržavaju i promoviraju demokraciju. Međutim, nekako religije doživljavaju kao da demokratski razvoj nije njihov, kao da je to neko drugi napravio i u biti rezervirane su prema demokraciji, a razlog tome je što su sve religije nastale kao teokracija”, rekao je Marković.

Istakao je da su se religije danas u svijetu pojavile kao politički sistem te je dodao da svijet praktično živi u “religijskim ratovima”.

“I kod nas je bio rat u kojem su muslimani bili na strani Bošnjaka, kršćani na strani katolika, Hrvata, pravoslavci na strani Srba. Ono što je perspektiva jeste da mora doći do toga da religije budu dio društva, a ne da se nametnu. Naše religije sve pokušavaju biti teokratske”, rekao je Marković.

Osvrnuo se i na islamski svijet, istakavši da u njemu ima vrlo puno izvornih elemenata da se on kreće prema demokraciji, ali smatra da su problem islamske zemlje.

“Ako bilo gdje dovedemo da religije određuju bit društva, da budu katoličke zemlje, komunističke, islamske, to je nepravedno društvo. Islamske zemlje su nepravedno društvo. U islamskim zemljama svi nemuslimani su građani drugog reda. Najugroženija religija danas su kršćani u islamskim zemljama, njih više od 200 miliona. O tome se malo priča, to je zvanični stav Vatikana i svekršćanskog svijeta. Tu se mora napraviti pomak, jer to itekako sve viče utiče na porast islamofobije, koju susrećemo u Evropi”, istakao je Marković.