U povodu realizacije operativne akcije kodnog naziva “Lovac” u kojoj su, među ostalim, slobode lišena i dva policijska službenika Granične policije (GP) BiH, direktor ove policijske agencije Zoran Galić kazao je da oštro osuđuje svaki oblik kriminaliteta naročito ako su uključeni oni koji se protiv toga trebaju boriti.

“Granična policija BiH sve svoje kapacitete ulaže u zaštitu državne granice, a pojedinci svojim neprofesionalnim i nesavjesnim djelovanjem nastoje to narušiti. Jedina smo agencija koja redovito čisti u vlastitim redovima i to ćemo nastaviti činiti te najoštrije sankcionirati one koji na bilo koji način sudjeluju u kriminalnim radnjama”, kazao je Galić, priopćeno je iz GPBiH.