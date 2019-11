Posljedice gašenja Aluminija u Mostaru vidljive su na svakom koraku. Osjeća ih i Federalni zavod Mirovinsko-invalidskog osiguranja, Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja, mreža elektrodistribucije, tvrtke koje su poslovale s Aluminijem, ali i mostarski ugostitelji i trgovci. Najveći teret, ipak, osjećaju radnici nekadašnjeg stupa gospodarstva u Hercegovini.

Gašenjem Aluminija 500 ih je proglašeno tehnološkim viškom. Tri stotine radnika ostalo je u tvrtki i primaju minimalne naknade. Svi oni pozorno prate poteze Federalne vlade i čekaju rezultate pregovora s potencijalnim investitorima, jer je, kako kažu, u pitanju njihova i egzistencija njihovih obitelji.

Većina radnika Aluminija dočekala je gašenje tvornice pod kreditnim zaduženjem. Do prije desetak godina činilo se da ovaj treći najveći izvoznik u Bosni i Hercegovini nikad neće propasti, a primanja zaposelnih bila su iznadprosječna. Gašenjem Aluminija svi su natjerani da se sami snalaze.

Zaposlenici koji su ostali u tvornici primaju umanjene naknade, ali i na njih mogu računati još ovaj mjesec. Što onda, pitanje je koje ih sve muči. Svaki od njih ima svoj plan za najgori scenarij, konačno gašenje firme, ali ne gube nadu da će Aluminij opet proraditi.

“Vremena više nema, resurse smo sve potrošili, ljudi se osipaju, gubimo kvalitetan kadar, upitno je za dva-tri mjeseca, ako se pojavi neki investitor, kako će to izgledati i da li će se proizvodnja moći pokrenuti na način na koji je to do sada bilo”, pita se rukovoditelj transporta i održavanja Danijel Bukovac.