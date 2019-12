Dinamo me iznenadio, odigrali su odlično u skupini i imaju priliku proći dalje, kazao je trener engleskog prvaka Manchester Cityja Pepe Guardiola uoči sutrašnjeg susreta protiv Dinama u dvoboju 6. kola C skupine Lige prvaka.

City je osigurao prvo mjesto u skupini, a u Zagreb je stigao nakon domaćeg poraza u gradskom derbiju od Manchester Uniteda (1-2) i sada “Građani” imaju čak 14 bodova manje od lidera Liverpoola i utrka za naslov prvaka je praktički izgubljena.

Većina engleskih medija navodi kako će se Guardiola maksimalno okrenuti Ligi prvaka koju je posljednji put osvojio s Barcelonom prije osam godina.

“Morat ćemo podići nivo igre, sada nismo spremni za klubove kao što su Barcelona, Liverpool. No, do veljače ćemo vjerujem biti spremni,” kazao je španjolski stručnjak.

Zanimljivo, Guardiola se nakon četiri godine vratio u Zagreb. Početkom prosinca 2015. Guardiola je stigao u Zagreb kao trener Bayerna. Bavarci su i prije te utakmice osigurali prvu poziciju, dok je Dinamo bio na posljednjem mjestu.

Četiri godine kasnije Guardiola je u istoj situaciji. Njegova momčad je osigurala prvo mjesto u skupini i plasman u osminu finala.

Osvrnuo se i na igre mladog Dinamovog Španjolca Danija Olma.

Španjolac je prokomentirao i pisanje pojedinih medija kako je City među klubovima koji žele Olma.

Engleske medije više je zanimalo što Guardiola misli o Philu Fodenu, Davidu Silvi i o lošoj seriji rezultata u prvenstvu nego o Dinamu.

“Ponekad ima trenutaka u karijeri kada ne pobjeđuješ i to je normalno. To je izazov i za trenera i igrače. To je dio života svakog trenera,” prokomentirao je španjolski stručnjak.