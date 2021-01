O smjeni Vijeća ministara Parlament Bosne i Hercegovine, prema službenoj najavi, trebao bi raspravljati 11. januara.

Ova inicijativa je prolongirana na prošloj sjednici Zastupničkog doma, kada je grupa opozicionih zastupnika predložila iniciranje glasanja o nepovjerenju Vijeća ministara. Predsjednik SDA izjavio je da smjenu za sada ova stranka neće podržati, ali da će o tome razmisliti sredinom ove godine.

Zahtjev grupe opozicionih zastupnika da se glasa o nepovjerenju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zvanično je najavljen dnevnim redom Zastupničkog doma. Kažu nezadovoljni su radom izvršne vlasti.

Predsjednik SDA, stranke koja je trenutno dio parlamentarne većinenajavio je da će o smjeni razmisliti sredinom ove godine, svjestan da uDomu naroda SNSD i HDZ, u klubovima naroda imaju većinu.

BAKIR IZETBEGOVIĆ, član Kolegija Doma naroda PSBiH (SDA)

“Može se naravno i promijeniti Vijeće ministara na Predstavničkom domu, ali onda bi na Domu naroda svaki zakon koji se predloži, pao, tako da to nije prava varijanta”.

Ipak, prošla sjednica Zastupničkog doma pokazala je da izglasavanje nepovjerenja Vijeću ministara za sada nije moguće.

SNJEŽANA NOVAKOVIĆ BURSAĆ, zastupnica u PSBiH (SNSD)

“To je niihovo pravo, mislim da inicijativa s obzirom na to da se zna kako se može realizovati je osuđena na propast.

NIKOLA LOVRINOVIĆ, zastupnik PSBiH (HDZ BiH)

“Kad se postavlja Vijeće ministara ono ide samo na Zastupnički dom kad se smjenjuje ide i na Dom naroda, prema tome onaj ko je to postavio znaju li oni to? Pa znaju, a što to rade, pa da se malo zabavljaju”.