Zastupnica SDP-a Sabina Glasovac je, predstavljajući SDP-ov prijedlog Zakona o medicinskom prekidu trudnoće, poručila da je u Hrvatskoj pobačaj legalan, ali nije dostupan ni besplatan.

Poručivši da SDP-ov prijedlog zakona ne promovira pobačaj, Glasovac je upozorila da je pobačaj često mnogim ženama zadnje rješenje, pa odgovorna država mora učiniti sve što je u njezinoj moći da ženama osigura potrebnu zdravstvenu zaštitu.

Podsjetila je na odluku Ustavnog suda da Vlada u roku dvije godine treba donijeti novi zakon o prekidu trudnoće. U ožujku prošle godine istekao je rok, a Vlada nije učinila apsolutno ništa, nikakav napor da osuvremeni Zakon o pobačaju niti da ga učini primjenjivim.

SDP-ov prijedlog predviđa da pobačaj treba biti besplatan u svim javnim klinikama i svim klinikama koje imaju odjel za porodništvo i ginekologiju, te da bolnica mora osigurati medicinske usluge svakoj ženi koja ima zakonsko pravo na medicinski prekid trudnoće.

Kontracepcija bi trebala biti besplatna

Pobačaj je medicinska usluga koja se plaća, a cijena je između 1800 i 3500 kuna. No, još veći je problem što neke bolnice u Hrvatskoj tu uslugu ne pružaju zbog posebnih uvjerenja liječnika, upozorila je.

Pobačaj ne bi smio biti kontracepcija i nitko ga ne bi smio tako percipirati, ali ako do njega dođe država mora štititi zdravlje svih žena, ističe SDP-ovka.

Budući da je u Hrvatskoj nizak postotak korištenja kontracepcije, ona bi morala biti besplatna, kao u mnogim zemljama EU-a. Najbolja prevencija neželjenih trudnoća, uz kontracepciju, treba biti edukacija. Predlažemo da resorni ministar s ministrom obrazovanja propiše jasne edukativne preventivne programe i njihovu provedbu u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, kaže Glasovac.

“U većini slučajeva prekid trudnoće provodi se kirurški, no sve zemlje posežu za onim prvim korakom, a to je medikamentozni pobačaj. On u ovom trenutku nije dostupan u svim hrvatskim javnim zdravstvenim ustanovama, samo u Rijeci i Puli, a mi inzistiramo da sve žene imaju jednaka prava, bez obzira na to gdje žive”, istaknula je Glasovac.