Bosanskohercegovački glumac i član sarajevskog Kamernog teatra 55 Muhamed Hadžović pokrenuo je na društvenim mrežama “Glumački challenge” pod hashtagom #GlumomPreko.

U vrijeme pandemije koronavirusa, kao i u zemljama širom svijeta, nadležni organi u zemljama regiona grarđanima preporučuju da što je moguće više “ostaju kod kuće”, kako bi se smanjilo širenje koronavirusa. U takvoj situaciji, sve intenzivnije se koriste društvene mreže, a svakim danom na njima otkrivamo i neki novi “challenge”, odnosno izazov.

Jedan takav pokrenuo je i poznati sarajevski glumac Hadžović, a riječ je o “Glumačkom challengu” koji je pokrenut s hashtagom #GlumomPreko.

Hadžović je u razgovoru s novinarom AA rekao kako ovaj izazov ima za cilj jednu vrstu “rušenja granica koje se moraju poštovati”. Pravila izazova su, kako je naveo, glumac ne može izazvati glumca iz svoje zemlje, učesnik “mora biti u kući”, a videozapis koji objavljuje ne smije biti duži od pet minuta.

Hadžović je podijelio videozapis svog monologa, odnosno svoju izvedbu odlomka iz djela “Tri sestre”, ruskog pisca Antona Pavloviča Čehova, te je izazvao poznatog crnogorskog glumca Dušana Kovačevića.

U obrazloženju svog izazova Hadžović je na Instagramu naveo kako to što smo izolovani, ne smijemo biti neodgovorno zatvoreni.

“Ja te pozivam, iz moje zemlje, da u svojoj zemlji, podijeliš sa svima jedan monolog. Neku lijepu misao. Djelić svjetske baštine. Svijet je naša pozornica, a nedaća je samo alat koji nas još više brusi. Tespijani svih zemalja, oslobodimo se. Nedaća ne gleda ni na naciju, ni na spol, ni na vjeru, ni opredjeljenje. Tako moramo i mi. Granice postoje na mapama, a ograničenja u glavama. Možda ne možemo promijeniti svijet, ali ga možemo uljepšati. To je naša histrionska dužnost. Naš poziv. Zato te pozivam, iz svoje zemlje, podijeli sa svima jedan monolog. I pozovi nekoga, iz neke druge zemlje, da uradi to isto. Ima nas. Mi to možemo. Mi to moramo”, piše u postu.