Danas se obilježava 29. godišnjica Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH) i 16 godina od formiranja 2. pješadijskog (rendžerskog) puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OSBiH).

Članovi Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić odali su počast poginulim borcima i šehidima Armije RBiH i položili cvijeće na Šehidskom mezarju “Kovači“.

Na ovom i drugim mjestima danas ćemo se, naveo je Džaferović, sjetiti i odati poštovanje onima koji su najzaslužniji za slobodu koju danas uživamo. Oni su dali svoje živote za cjelovitu i nezavisnu BiH i za našu slobodu.

BiH je, kako je dodao, sačuvala svoju cjelovitost i nezavisnost u vremenu kada su velike sile atakovale na BiH, u najtežem periodu svoje istorije, zahvaljujući Armiji RBiH čija se godišnjica danas obilježava. On je pozvao sve retrogradne snage da, kako je rekao, konačno nešto nauče iz prošlosti.

“Bosni i Hercegovini ništa neće moći uraditi sve dok je nas koji volimo, cijenimo i poštujemo BiH. Neka vode računa o svojim državama i teritorijalnom integritetu svojih država. U BiH je izvršen jedini genocid u Evropi od Drugog svjetskog rata, masovni zločini i sada bi neki kartografi da odvajaju dijelove BiH u kojima je izvršen genocid, masovni zločini i da nagrađuju one koji su to uradili. To je anticivilizacijski, to jednostavno ne može proći, to je barbarski i toga moraju biti svjesni svi”, rekao je Džaferović.