Teufik Goletić, šef labarotorija za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu bio je gost Dnevnika2 BHT1 i govorio je o novim sojevima koronavirusa u našoj zemlji.

“Riječ je o kontinuiranoj aktivnosti koja je posljedica odnosa Kriznog stožera i našeg fakulteta. Riječ je o novih 12 uzoraka, 10 je humanog porijekla, a 4 su novi soj – onaj britanski. Ovo je očekivani razvoj situacije”, kaže Goletić.

“Potrebno je određeno vrijeme da on postane dominantan, ja se nadam da se takvo nešto neće dogoditi, ali možemo to očekivati… Osim ovog B117 mi smo utvrdili liniju B128 koja u Češkoj predstavlja problem, ako to sve uzmemo u obzir, možemo zaključiti kako postoje različite genetske linije virusa”, dodaje on.

Od neželjenog scenarija nas, kaže on, osim injekcija, mogu spasiti i poštivanje mjera.

“Sve što znamo o britanskom soju i ovom B118 koji je krenuo iz Saudijske Arabije, znači da je lakša transmisija, odnosno da se brže širi. Ovim se situacija komplicira. Moramo ostati budni. Molim građanstvo, koliko god to bilo nepopularno reći, da poštivaju mjere kriznih stožera”, govori Goletić.

Često je pitanje, kaže, o kakvom se soju raju, a novi sojevi imaju genetske linije koji mogu ići u dva pravca.

“To su sojevi koji se lakše prenose, to je jedan pravac, a drugi je povećana patogenost. Britanski soj se prenosti od 30 do 50 posto brže na osnovu dosadašnjeg soja. Povećan broj novih slučajeva značin i povećan broj ljudi s kliničkom slikom koja nije dobra… Nažalost, ukupno veći broj teško oboljelih će povećati i smrtnost. Ovo je soj koji se brže prijenosi, za sada nema indikacija da je ono patogenski drukčiji”, govori Goletić.

Svi slučajevi koji za koje se sumnja da su varijantni soj, kaže Goletić, drukčije se epidemiološki tretiraju.

“Ovo su slučajevi koje smo utvrdili kod bh. državljana koji dolaze s područja Sarajevskog i Zeničkodobojsko kantona. Možemo govoriti o lokalnoj transmisiji”, rekao je.