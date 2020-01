Vladimir Cupara, golman rukometne reprezentacije Srbije istakao je da će u ponedjeljak uvečer protiv Hrvatske, bez obzira što je riječ o utakmici bez rezultatskog značaja, oba tima imati motiv da pokažu šta znaju.

Srbija i Hrvatska su nakon dva odigrana kola grupe “A“ Evropskog prvenstva u Grazu u potpuno različitim situacijama. Srbijanci polako mogu pakovati kofere za povratak kući, a Hrvati za put u Beč i drugi krug u koji odlaze s dva boda.

Srbija je šanse za plasman u drugi krug takmičenja izgubila porazima od Bjelorusije (30:35) i Crne Gore (21:22).

“S Crnom Gorom je stvarno bio muški fajt. Na kraju, desilo se to da je Crna Gora pobedila. Protiv Belorusije svega pomalo. Malo napad, malo odbrana, malo golmani, šta da kažem? Još smo mi mlada i neiskusna ekipa. Treba nam vremena, sigurno. Budimo realni da niko od nas nije pokazao neku vanserijsku igru i falio nam je možda u nekim trenucima lider ekipe, koji bi povukao. Ali, dobro to sve dolazi s godinama, mi smo mlada ekipa, smena generacija je ostavila veliki utisak na nas, očigledno. Treba nam vremena i to je to”, ističe odlični golman mađarskog Veszprema u kojem je saigrač sa starosjediocem i bh. reprezentativcem Mirsadom Terzićem.