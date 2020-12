Novogodišnju noć građani Bosne i Hercegovine dočekaće s dosadašnjim mjerama zaštite od koronavirusa.

U Federaciji BiH građani se mogu kretati ograničeno, uz zabranu od 23 do 5 ujutro. Rad ugostiteljskih objekata je do 23 sata, a u Republici Srpskoj bez ograničenog kretanja dok je rad ugostiteljskih do 22. U Brčko Distriktu do 19 sati. U cijeloj BiH i dalje je obavezno nošenje maski.

“Ugostiteljski objekti i hoteli će raditi do 23 sata i pozvali smo naredbom da nije moguće slavljenje Nove godine,” rekao je pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez.

Iako slavlje neće biti tradicionalno i kućna okupljanja bi trebala biti svedena na minimum, poručuju epidemiolozi. Razloga za opuštanje nema.

“Još uvijek se govori o epidemiološki nestabilnoj situaciji gdje vrlo brzo može doći do nekog poremećaja ove situacije i nije vrijeme za opuštanje, izjavila je predsjednica Kriznog stožera KS Aida Pilav.

Pojačane su kontrole poštivanja epidemioloških mjera koje će tokom prazničnih dana vršiti inspekcije i policija, posebno u ugostiteljskim objektima.

“U 400 slučajeva smo imali neuredne kontrole, tako da, nakon što smo izvršili analizu, vidjeli smo da u ovim prazničnim danima najrizičniji objekti su nam trgovački objekti, ugostiteljski objekti, frizersko-kozmetički saloni kao i objekti za igre na sreću. Broj timova koji će izvršiti pojačan nadzor na teritoriji Republike Srpske je 130 timova uz asistenciju policijskih službenika”, kazala je v. d. glavnog republičkog zdravstvenog inspektora Milica Matijević.

“Kada govorimo o nenošenju zaštitne maske ili nepoštivanju ograničenja kretanja od 23 do 5 sati za takve prekršaje policijski službenici uprave MUP-a Kantona Sarajevo mogu izreći novčane kazne od 500-1500KM,” istakao je glasnogovornik MUP-a KS Mirza Hadžiabdić.

Iz Federalnog ministarstva zdravstva, ali i drugih zdravstvenih institucija u Bosni i Hercegovini su upozorili građane da novogodišnju noć provedu u krugu najuže porodice, da se ne organizuju slavlja kojima će se kršiti epidemiološke mjere.