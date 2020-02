Gradski vijećnici i gradonačelnik Fuad Kasumović danas će treći dan uzastopno razgovarati o finansijskoj deblokadi Zenice, u koju je taj grad zapao zbog neusvajanja budžeta za tekuću godinu ili odluke o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca 2020. godine.

Sastanci u protekla dva dana nisu polučili konkretnim dogovorima pa će se danas definitivno pokušati dogovoriti o načinu deblokade gradske kase.

“Veoma, veoma smo blizu. Parlamentarnoj većini treba još samo malo, neke stvari da se konsultuju. Za danas je zakazan novi sastanak i obećali su mi da će se grad danas deblokirati”, kazao je Kasumović, koji je napomenuo kako amandmani koje su do sada vijećnici dostavili više ne važe, te da je potpuno novi budžet, koji će iznositi više od 62 miliona KM.

Kasumović je napomenuo kako je dogovoreno da će se danas razgovarati samo o Prijedlogu budžeta za 2020. godinu, na čemu su insistirali vijećnici stranaka parlamentarne većine koju čine SDA, A-SDA i SBB, a za koje, kako je dodao, ključno pitanje ostaje Javno komunalno preduzeće Zenicatrans-prevoz putnika, sanacija puta za Babino te izgradnja Spomen obilježja “Javorje”.

“Ja smatram, najiskrenije, da to ne bi trebali biti ključni problemi građana Zenice, ali to prihvatam, jer su to njihovi prijedlozi. Pojasnio sam, što se tiče Zenicatransa, ja sam ubijeđen da je svaki dinar koji se dole uplati bacanje sredstava, bez stručne analize koliko ljudi treba raditi”, kazao je Kasumović, koji je podsjetio da se drastično promijenila situacija u Zenicatransu.