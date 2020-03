Situacija na granici Grčke i Turske sve je napetija. Sа terena stižu izvještaji o sukobu u blizini pograničnog sela Kastanies. Turska optužuje Grčku da su njene snage usmrtile jednog i ranile više migranata. Iz Atine demantuju te navode.

Kopnena granica između Grčke i Turske, nedaleko od mjesta Kastanies. Duž žičane barijere stotine migranta i izbjeglica. Grčke snage ispaljuju suzavac na njih. To je samo jedan u nizu dramatičnih snimaka koji prikazuju trenutno stanje uz rijeku Evros, žarište migrantskog pritiska. Turske vlasti tvrde da su grčke snage otvorile vatru na migrante, usmrtile jednog i ranile pet migranata koristeći bojevu municiju u blizini graničnog prelaza Pazarkule. Ovo su snimci iz jedne od bolnica u pokrajini Edirne, gdje su ranjeni hospitalizirani.

DR. MUSTAFA BURAK SAJHAN, Hitna služba bolnice Trakija

ADEL KABERI, ranjeni migrant

“Otišli smo do granice, htjeli smo preći u Grčku i tada su na nas bacili suzavac. Kada smo počeli bježati od suzavca, podigli su oružje i počeli pucati na nas. Pogodili su me u nogu i u ruku.”

Grčke vlasti to demantiraju.

STELIOS PECAS, glasnogovornik grčke Vlade

Za to vrijeme, izbjeglice i migranati pokušavaju na sve načine, pa i one najopasnije, preći na grčku teritoriju. Rijeka Meric u blizini Edirnea, prirodna je granica između Turske i Grčke.

O teškoj migrantskoj situaciji u međuvremenu vanredno zasjedaju ministri unutrašnjih poslova Evropske unije.

MARGARITIS ŠINAS, komesar za promociju evropskog načina života

O tome su danas razgovarali i premijeri zemalja Višegradske grupe na samitu u Pragu. Stav tih zemalja od ranije je poznat. One su oštro protiv evropske migracijske politike, za koju tvrde da je licemjerna i opasna.

ANDREJ BABIŠ, premijer Češke

“Što se tiče migranata, mi imamo zаjеdničko stajalište zbog kojeg smo bili kritizirani. To smo do sada govorili i ponovo naglašavamo, a to je da moramo čuvati naše vanjske granice i napokon to čini Grčka.”