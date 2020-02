Šesnaest granskih sindikata Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine u srijedu, 12. februara, u Sarajevu će održati Skupštinu sindikata na kojoj će, prema najavi njihovih predstavnika, izabrati novo rukovodstvo.

Mirza Hadžiabdić, predsjednik Unije samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine, na konferenciji za medije održanoj danas u Sarajevu, najavio je održavanje Skupštine saveza samostalnih sindikata BiH ističući kako aktivnosti koje je poduzelo 16 granskih sindikata, članova Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, jesu “aktivnosti koje su posljedica nezakonito i nelegalno održanog takozvanog vanrednog kongresa u Zenici, na kojem učešće nije uzela većina granskih sindikata“, što je, kako je dodao, rezultiralo time da nemaju “legalno i legitimno izabrano rukovodstvo niti upisanu osobu koja je predsjednik Sindikata kod Ministarstva pravde BiH”.

Dodao je kako su dugogodišnja neaktivnost Saveza i njegovih predstavnika doveli do nezavidnog položaja i sindikalno članstvo i radnike u cjelini u FBiH.

”Želimo najaviti da ćemo mi, ovdje prisutni, predsjednici i predstavnici 16 granskih sindikata, uz najavu prisustva još dva granska sindikata, na toj Skupštini koja je najavljena za 12. februar u Sarajevu, učiniti sve da na zakonit, legalan i legitiman način izaberemo rukovodstvo Saveza samostalnih sindikata BiH, usvojimo Statut i pokrenemo zakonom propisanu proceduru za upis i prijavu kako Statuta tako i novoizabranog rukovodstva kod nadležnog ministarstva, Ministarstva pravde BiH“, rekao je Hadžiabdić.

Napomenuo je i da je “organizacioni odbor za održavanje Skupštine Saveza samostalnih sindikata BiH, donio odluku čiji su potpisnici predsjednici/ovlaštena lica ispred granskih sindikata i ta je odluka, već bila predmetom sudskog spora”.

Dodao je kako je do posljedica došlo iz ”želje da manjina u Savezu vlada nad većinom“ i da “pojedinci pod svaku cijenu zadrže funkcije koje nezakonito drže u organima SSSBiH”.

Minka Rešidbegović, predsjednica Sindikata finansija FBiH kazala je kako su ove njihove aktivnosti “posljedica nezakonitog preuzimanja Saveza od strane jako malog broja sindikata“ te da je ta “pojava preslika države”.

”Preslika države na Savez je evidentna već duži niz godina. Savez je postao svrha samom sebi i većina od nas ovdje prisutnih je to isticala vrlo često. Međutim, nije bilo odjeka u takozvanom rukovodstvu – tadašnjem i sadašnjem“, rekla je Rešidbegović.

Dodala je kako Savez odavno ne prepoznaje potrebe svojih članova i radnika u Federaciji BiH.

”Imamo jedno otuđenje i od članstva i od građana. Mora se staviti tačka na sve to. Nas 16, a od utorka 18 grana, nadamo se da ćemo uspjeti svesti Savez u zakonske okvire, kako to Zakon o udruženjima i predviđa“, rekla je Rešidbegović.

Dodala je i kako su već pokrenuli aktivnosti o Socijalno-ekonomskom vijeću s mrtve tačke te da je održano nekoliko sastanaka u tom organu.

”Najzad smo sjeli za sto s Vladom BiH i Udruženjem poslodavaca i pokušali otvoriti neke vrlo bitne teme. Za početak će to biti utvrđivanje minimalne cijene rada. Zakon o štrajku i Zakon o sindiktatima je tema Ekonomsko-socijalnog vijeća duži niz godina. Međutim, nikad se to nije privelo kraju. Nadamo se da ćemo u narednim aktivnostima to uspješno završiti”, rekla je Rešidbegović.