Grude, prije rata jedna od nerazvijenijih opština, danas bilježi dvostruko više zaposlenih nego prije 30 godina. Dok velike sredine bilježe pad, ova opština po privrednom rastu je na samom vrhu u Bosni i Hercegovini. Uz velika preduzeća, izvoznike, veliki broj radnih mjesta otvoren je u malim zanatskim djelatnostima. Samostalno preduzetništvo u Grudama ima tradiciju i kontinuitet, a po tom segmentu privrede mjeri se ekonomska snaga opštine.

Grude imaju trenutno oko 4 300 zaposlenih isključivo u privatnom sektoru. Mada na području ove općine djeluju velike tvrtke, izvoznici koji značajno pune proračun i ostvaruju četvrtinu ukupne dobiti ZHŽ, lokalne vlasti se ne oslanjaju samo na njihovu gospodarsku snagu, već potiču razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

LJUBO GRIZELJ, načelnik Općine Grude

Opća je percepcija da se sve temelji na 2-3 uspješna poduzetnika, to je točno, oni to nose, ali to je oko jedne četvrtine ukupno svih zaposlenih. Tri četvrtine su disperzirane.