Josep Pep Guardiola, menadžer Manchester Cityja, već je počeo razmišljati o tome kako zamijeniti 31-godišnjeg Sergija Aguera, iako mu ugovor traje do ljeta 2021. godine. Izrazio je nadu da će Argentinac, ipak, odlučiti da ostane na Eithadu, jer će u suprotnom pronaći zamjenu za njega biti jedan od najvećih izazova u Guardiolinoj karijeri.

Aguero je nedavno i rekao da ozbiljno razmišlja o tome da se po isteku aktuelnog ugovora vrati u Argentinu.

“Može ostati, ali to zavisi od njegovog fizičkog stanja i njegove želje. Pronaći zamjenu za njega biće jedan od mojih najvećih izazova, jer je on nezamjenjiv. Imamo nevjerovatnog napadača u Gabrielu Jesusu, možda će doći i još neko kada Aguero ode, ali on je nezamjenjiv“, kazao je Guardiola.