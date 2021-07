Jedna grupa stranaka je htjela da razgovaramo o čvršćem povezivanju u smislu zajedničkog nastupa na izborima, i u zadnjih mjesec dana nismo nastavili sa tim sastancima, jednostavno jer čini mi se da u većoj grupi stranaka nedostaje taj osjećaj primata države i gdje se moraju možda pojedinačne osobne zamjerke jedni drugima staviti na stranu, kazao je za BHRT Mirsad Hadžikadić predsjednik Platforme za progres.

On je ovo kazao govoreći o okupljanju stranaka građanske orijentacije” i dodao da je u ovom momentu sasvim jasno, da bar koliko ja vidim, neće doći do bar na građanskoj, probosanskoj strani, do nekog razumijevanja i potrebe da se zaista zajedno nastupa po bilo kakvim dogovorom na izborima 2022. i da će tu nastupati nekoliko koalcija.

Iskreno rečeno, na prva dva sastanka, prvi put se odazvalo osam pa onda deset stranaka. Razgovarali smo o načinima i modalitetima saradnje. Na kraju se ispostavilo da bi neke stranke voljele da razgovaraju provizorno, u smislu da eto recimo razgovaramo zajedno o zaštiti glasova na izborima. Isto tako mogućnosti da tražimo zajedno da dođe do elektronskog glasanja.

Razočaran jer malo političara stavlja državu na prvo mjesto

Razočaran sam činjenicom da bar koliko se meni čini, jmalo stranaka, političara stavlja državu na prvo mjesto, kazao je Hadžikadić

Ne želim nikoga posebno izdvojiti. Ali kada se može govoriti da ne možemo razgovarati o zajedničkom nastupu kada je neko drugi tu, onda čini mi se da nema tog primata države. Kada razmišljamo o izborima, koalicijama, strankama, projektima, budžetu- treba prvo biti država, pa onda narodi(etnička skupina) pa onda sve ostalo. MOramo biti politički sofisticiraniji.

Nisam bio preambiciozan, i mislim da su ambicije odgovarajuće i postoje, i smatram da politička opcija koju predstavljam može biti jedan od ključnih faktora političke scene na izborima 2022. godine, kazao je onn.

Ja lično, u kojem to god kapacitetu bude, u smislu političkog djelovanja mogu ostvariti ono zbog čega sam došao i što sam mislio ostvariti. Osnovni cilj mi je zaista poboljšanje stanja u državi. Poboljšanja stanja građana. Ono što jesam pogrešno procijenio je spremnost i sposobnost i građana i političara ove zemlje da prihvate demokratiju u njenom punom smislu. Ono što sam primijetio je da je Platforma za progres vjerovatno pet do 10 godina po političkom shvatanju ispred ili iznad političkih stranbaka u njihovoj interpretaciji države.

Demokratija znači jednostavno – ljudi razzgovaraju o opcijama putem argumenata, donese se odluka i onda svi stanemo iza te odluke, istakao je Hadžikadić.

Demokratija u BiH je prihvaćena ovako: imam ja i svako ima pravo da kaže šta misli, svako ima pravo da zahtjeva da im se mišljenje usvoji, ali u BiH nakon toga svi misle da imaju pravo da traže da njihovo mišljenje bude mišljenje većine, i zbog toga sam se razočarao. Demokratija nije to da 10.000 mislie svoje i ostaju pritome, nego da razgovaraju i dolaze do zajedničkog stava.

Veoma mi je drago da ima više protesta u BiH

Veoma mi je drago da sve češće dolazi do protesta, naglasio je on.

Žao mi je što ti protesti ne vode ničemu, jer to nema niko da sluša i prihvati primjedbe te da poboljša stanje. Jedna od činjenica je izgleda da naši izbori nisu slobodni, da se ne zna volja građana, i da nema razloga da oni na vlasti promijene bilo šta jer znaju da oni kontrolišu rezultate na izborima sve dok ne budemo imali elektronsko glasanje ili bar skeniranje. Protesti se dešavaju ali to se ne primijeti. Ne sjećam se da je neko od onih na vlasti primijetio da se protesti dešavaju, te da oni imaju odgovornost da otklone njihove probleme.

Ja sam samo za tehničke promjene Izbornog zakona

Ja se nadam da neće doći do promjene Izbornog zakona na način na koji se to sada govori. Osim onog dijela koji se odnosi na tehničke izmjene, istakao je predjsenik Platforme za progres.