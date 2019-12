Napadač Real Madrida Eden Hazard zaradio je mikrofrakturu desnog gležnja i najvjerojatnije će propustiti El Clasico protiv Barcelone, objavio je Kraljevski klub.

Nakon obavljenih pretraga na Hazardu (…) nakon nagnječenja gležnja desne noge, dijagnosticirana je nepotpuna mikrofraktura na tom dijelu tijela. Još čekamo procjenu ozljede, navodi se u priopćenju Real Madrida.

Hazard je morao napustiti teren u 68. minuti utakmicu Lige prvaka protiv PSG-a (2-2) 26. studenog nakon što je iskrenuo gležanj. Tada se procjenjivalo da bi Belgijac mogao pauzirati desetak dana, no sada, iako klub ne navodi koliko Hazarda ne bi bilo na terenu, postaje upitan njegov nastup na El Clasicu koji se treba igrati 18. prosinca. Hazard je snimljen početkom ovog tjedna kako na ručak kluba dolazi na štakama.

Belgijski bi nogometaš tako mogao pauzirati do 2020., znači do kraja zimskog odmora, a španjolski mediji nagađaju da se radi o četiri do šest tjedana pauze.

Real Madrid prvu utakmicu nakon zimskog odmora igra 4. siječnja u Getafeu, a onda putuje u Saudijsku Arabiju gdje će igrati Španjolski superkup u novom formatu.