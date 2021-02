Više od dvije godine nakon Općih izbora, jedini kanton u kojem Vlada još nije formirana je Hercegovačko-neretvanski. Iako je Kantonalna skupština formirana na vrijeme, Vlada ovog kantona još je u tehničkom mandatu. Određena očekivanja postojala su nakon sastanka Čović – Izetbegović vezanim, između ostalog i za formiranje Federalne vlade. Praksa je i dosad bila takva da su uspostava vlasti u ovom kantonu i na nivou Federacije bili usko povezani, a tako je i ovaj put.

HDZ BiH i SDA sa 11 odnosno 8 mandata u Skupštini izborni su pobjednici u HNŽ. Očekivano je bilo da ove dvije stranke u najkraćem roku formiraju županijsku vladu. Premijer u tehničkom mandatu Nevenko Herceg imenovan je za mandatara i na tome je stalo. Iz HDZ-a najavljuju kako se vlada može formirati i bez SDA dok iz SDA kažu kako bi formiranje vlasti bez njih bila politička avantura.

“Sporno je bilo to što je SDA na početku vezao formiranje vlasti na županijskoj razini sa federalnom tako da je došlo do blokade rada vlade i svega ostalog. Međutim kako su prošli lokalni izbori, kako se pozicije određenih stranaka stabiliziraju, tako se i vode pregovori i ne mora to biti nužno sa SDA, može biti sa SDP, SBB, može biti sa HRS, HDZ 1990 to je jedan potencijal od 22 ruke koji može odgovoriti izazovu”, kaže predsjednik Županijskog odbora HDZ-a BiH Stjepan Bošković.