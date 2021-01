Zavod za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog kantona uskoro će naručiti određene količine ruskog cjepiva protiv koronavirusa Sputnik V. Vakcine će poslužiti za cijepljenje zainteresiranih osoba, i to ne samo iz ovog kantona, već i iz ostatka zemlje.

Cjepivo koje će uskoro naručiti Zavod za javno zdravstvo Zapadno-hercegovačkog kantona bit će dostupno u apotekama u Širokom Brijegu, Grudama, Posušju i Ljubuškom. Građani će se moći vakcinisati u zdravstvenim ustanovama, dok će se ostali državljani Bosne i Hercegovine koji to požele, cijepiti u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo u Grudama. Uslugu neće plaćati, ali cjepivo – hoće, i to apotekama u kojima će ono biti dostupno.

ANDREA JURIĆ, Direktorica Zavoda za javno zdravstvo ZHK

Županijski zavod za javno zdravstvo ZHŽ-a putem veledrogerija tražio je način i mogućnost da uvezemo neko cjepivo, te da ljudima ponudimo alternativu dok čekaju. Ne zna se koliko će se dugo čekati. Te prve doze dovoljne su za 1.500 do 2.000 zdravstvenih radnika, a to je jako daleko od masivne vakcinacije. Dobili smo mnoštvo upita može li se vakcina i gdje kupiti.

I u zapadnoj Hercegovini, kao i u ostatku zemlje podijeljeno je mišljenje o vakcinama protiv COVID-a 19. Oni koji se namjeravaju cijepiti, kažu da će iskoristiti mogućnost da naruče rusku vakcinu.

Broj naručenih vakcina zavisit će od potražnje građana. Iz Zavoda su pozvali zainteresovane da izvrše prijavu na službenoj stranici Zavoda ili telefonskim putem, svakog dana u terminu od 8 do 16 sati. Prijavljeni će, istakli su, imati prednost prilikom kupovine.



ANDREA JURIĆ, Direktorica Zavoda za javno zdravstvo ZHK

Zamišljeno je da veledrogerija, nakon što se sva moguća dokumentacija koja je u procesu izrade u Agenciji za lijekove BiH završi, da taj dobavljač uveze i doveze cjepivo do krajnjih korisnika, što su u ovom slučaju ljekarne. Nama je jako bitno da se taj hladni lanac ne povrijedi, on će biti kontrolisan u svakom segmentu. Od uvoza, transporta, ležanja u veledorgeriji i rpebacivanja u ljekarnama. Mjerit će se minute tokom nošenja do Doma zdravlja.