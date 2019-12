Nakon više najava, izostao je sastanak Sindikata osnovnih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i predstavnika Kantonalne vlade o povećanju koeficijenata. Ako uskoro ne dobiju odgovor iz Vlade, Sindikati osnovnih škola, koje nastavu izvode na hrvatskom i bosanskom jeziku u tom kantonu ne isključuju mogućnost stupanja u generalni štrajk.

Povećanje koeficijenata duži period je kamen spoticanja u socijalnom dijalogu Sindikata osnovih škola i Vlade HNŽ-a. Kolektivni ugovor je na snazi skoro godinu. Povećana je osnovica plaće za 5 posto, ali svim proračunskim korisnicima. Zahtjev za povećanjem koeficijenata za osnovne škole je na čekanju.

OMER TIPURA, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja HNK

SLAVKO LAUŠ, predsjednik Sindikata učitelja HNK

Oni su svjesni da smo smo mi najpotplaćeniji u FBIH od svih državnih službenika i kolega u prosvjeti, mislim da će shvatiti da ne dođe do najgorega, a to je štrajk.

Koeficijenti, ali i plaće prosvjetara, napominju sindikalisti, izjednačene su u drugim županijama. Povećanjem osnovice, a ne koeficijenata visina plaće zaposlenima u osnovnim školama je oko 180 KM i niže su nego u srednjim.

OMER TIPURA, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja HNK

To nas štiti zakon, da za isti posao i stručnu spremu ide ista plaća, tu smo uskraćeni.

Iz Vlade posjećaju kako su sa prosvjetom potpisani kolektivni ugovori na tri godine, koji podrazumijeva povećanja plaća svake godine za 5 posto. A na pitanje kada će se razgovarati o pšovećanju koeficijenata nema konkretnog odogovora.

PERO PAVLOVIĆ, glasnogovornik Vlade HNK

Razgovori o svim temama koje su bitne za ljude u prosvjeti će biti nastavljeni, a hoće li biti zadovoljni razgovorima i rezultatima to ostavimo vremenu koje je pred nama

Prosvjetari žele razgovorati i o nepostojanju pedagoških standarda i 19 godina starom zakonu o odgoju i obrazovanju.

SLAVKO LAUŠ, predsjednik Sindikata učitelja HNK

On ne prepoznaje devetogodišnje obrazaovanje, da ne govorim pedagoški standardi, i to je jedan od velikih razloga, to ne iziskuje ništa novca.