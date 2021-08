Uprava kompanije “Alumina” iz Zvornika zatražila je stečaj te fabrike zbog, kako je istaknuto, potpune ugroženosti poslovanja i opstanka. Fočanskoj kompaniji “Pavgord” duguju oko 250 miliona maraka. Hoće li Alumina u stečaj, treba odlučiti sud.

Na posljednjem sastanku pravnog tima sa nadležnima zvorničke kompanije “Alumina” upravi je upućen prijedlog za stečaj. Glavni razlog su dugovanja prema fočanskoj kompaniji “Pavgord” koja je, nakon otkupa potraživanja Ukio Banke od Fabrike glinice “Birač” upisana kao založni povjerilac i postala tražilac izvršenja.

Okružni sud u Bijeljini potvrdio je odluku zvorničkog suda kojom je u aprilu 2017. godine blokiran račun “Alumine”, tako da, nakon posljednje odluke, sporni dug fabrike sa kamatama prema fočanskoj firmi “Pavgord” iznosi oko 245,3 miliona KM”. Iz uprave “Alumine” nisu htjeli pred kamere. Komentar nisu imali ni sindikalci ni bivši članovi uprave. U saopštenju uprave istaknuto je da navedeni novčani iznos nikada nije stigao u Republiku Srpsku.

“Javnost vrlo dobro zna da ‘Alumina’ nije imala bilo koje koristi od navedenog novčanog iznosa, niti je ikad primila bilo koji novčani iznos po osnovu spornog duga. No, bez obzira na to, kao i niz drugih argumenata, lokalni sudovi, su donijeli nezakonito i neutemeljeno rješenje o izvršenju, koje može proizvesti trajnu nesolventnost fabrike”, kažu iz Uprave.

Iz “Alumine” su pozvali i institucije entiteta da omoguće nesmetan rad i razvoj fabrike. S druge strane, iz “Pavgorda” šalju jasnu poruku.

U Okružnom privrednom sudu u Bijeljini za BHRT je potvrđeno da su zaprimili prijedlog o pokretanju stečaja. Sada treba utvrditi ima li uslova za

stečaj.

“Strašno sam iznenađen kao čovjek da je došlo do ove turbulencije. U periodu od devet godina rada menadžment i upravni odbor su uložili nadljudske napore da ‘Aluminu’ stave na nivo svjetskog giganta. Ova odluka suda će biti tragična ukoliko bi došlo do blokade računa, ja vjerujem da neće doći do takve situacije”, ističe Tane Peulić, bivši predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva.