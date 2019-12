Iako službeno ne postoji inicijativa za povećanje PDV-a, u javnosti se špekulira da bi mogao biti povećan na 19 posto. Javnost se pita je li moguće povećanje PDV-a i koliko je ono ekonomski opravdano.

U Upravi za indirektno oporezivanje ističu da su u Nacrtu zakona koji su pripremili za državni parlament ostavili jedinstvenu stopu PDV-a od 17 posto, kao i nultu stopu na izvoz. Smatraju i da je postojeći sustav jedinstvene stope, koja nije visoka, najbolji model za Bosnu i Hercegovinu, ali da će postupiti onako kako zakonodavac kaže.

Uprava za indirektno oporezivanje će primjenjivati onakvo zakonsko rješenje kako bude na kraju usvojeno u Parlamentu BiH. U slučaju uvođenja više stopa bilo bi potrebno vrijeme od minimalno šest mjeseci da Uprava bude u potpunosti spremna. To podrazumjeva izmjenu porezne aplikacije i dodatne obuke. To vrijeme je potrebno i poreznim obveznicima koji će morati prilagoditi svoja softverska rješenja koja prate njihov rad.

S formiranjem Vijeća ministara koje bi uskoro trebalo uslijediti ponovo se aktualizirala priča o povećanju PDV-a. Za je, uz određene uvjete, mandatar za sastav novog Vijea ministara.

ZORAN TEGELTIJA, novoimenovani predsjedatelj Vijeća ministara BiH

Ja sam spreman da to podržim samo u trenutku ako će se taj novac vratiti direktno gospodarstvu. On može biti direktno vraćen gospodarstvu, naravno, ne kroz novac, ali kroz sustav doprinosa koji su sasvim sigurno najveći na našem prostoru može da se taj dio novca vrati u tu poziciju.

Opozicija je kategorički protiv povećanja PDV-a.

BRANISLAV BORENOVIĆ, PDP

To je jako opasno. Štetno i za gospodarstvo i za građane. Novi nameti nikako neće dobro utjecati na standard građana i bit će izuzetno negativni po gospodarska kretanja.

Gospodarstvenici nisu oduševljeni sve glasnijim najavama povećanja PDV-a. Ako se to ipak dogodi, kažu da se mora voditi računa o mogućim posljedicima po gospodarstvo i građane.

ALEKSANDAR LjUBOJA, Gospodarska komora regije Banja Luka

Hoće li to biti sa 17 na 19, sa 17 na 18, hoće li napraviti vremenski razmak pa reći u naredne četiri godine ćemo povećavati sukcesivno do nekog iznosa što u svakom slučaju treba uraditi. I mi smo za to. Ali samo pod uvjetom da se nađe adekvatan balans i da se zaštite svi oni koji bi potencijalno mogli osjetiti negativne posljedice tog povećanja.