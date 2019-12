Crveno upozorenje zbog jakih udara vjetra izdato je za područje Velebitskog kanala, saopćio je Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske (DHMZ).

Na području Velebitskog kanala očekuje se olujna bura i najjači udari vjetra od 45 do 70 čvorova (85-130 kilometara na sat).

”Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu“, navodi se u upozorenju uz savjet javnosti da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja.

Prema podacima Hrvatskog autokluba (HAK) u prekidu su katamaranske linije Rab-Lun (Tovarnele)-Rijeka, Split-Hvar-Korčula i trajektna linija Prizna-Žigljen.

Narandžasto upozorenje zbog jakih udara vjetra izdato je i za područja riječke regije, zapadne obale Istre, Kvarnera, te sjeverne Dalmacije.

Žuto upozorenje izdato je za područja južne i srednje Dalmacije, dubrovačke i splitske regije, dok je za područje gospićke i karlovačke regije upozorenje izdato i zbog snijega.

U periodu od 4. do 6. decembra očekuje se djelomice sunčano vrijeme, na kopnu hladno, u nizinama često s maglom. U četvrtak na Jadranu doći će do porasta naoblake, u petak mjestimice i lokalni pljuskovi kojih može biti i u unutrašnjosti Istre, Dalmacije te u gorju. Umjeren do jak sjeveroistočnjak, a na Jadranu bura u srijedu će oslabjeti, a od četvrtak na obali i otocima opet umjereno jugo.