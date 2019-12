Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske objavilo je priopćenje nakon što je provjerilo navode koji su javno iznijeti na jednom bosanskohercegovačkom portalu na kojem se tvrdi da su dva državljana Nigerije, koja su sudjelovala na studenstkom natjecanju u Zagrebu, od strane hrvatske policije privedeni zbog neposjedovanja dokumenata, a potom bez ikakvog razloga prebačeni ilegalno u susjednu Bosnu i Hercegovinu.

Hrvatski MUP je, nakon obavljenih provjera o navedenom slučaju deportiranja dvojice nigerijskih studenata, utvrdio kako je 12. studenog ove godine je u Hrvatsku, na legalan način i uz ispunjavanje potrebnih uvjeta, ušlo petero nigerijskih državljana, a kako bi sudjelovali na međusveučilišnom natjecanju u Puli. Radilo se o voditeljici ekipe i četvorici sudionika.

Voditeljica ekipe i jedan sudionik napustili su nakon natjecanja, na legalan način, Republiku Hrvatsku preko Zračne Luke u Zagrebu, navodi MUP RH.

Hrvatski MUP tvrdi da su se dvojica nigerijskih državljana koja se spominju u bosanskohercegovačkim medijima, nakon natjecanja u Puli, dan ranije od ostatka grupe, uputili u Zagreb te boravili na području grada Zagreba.

Tako su se 16. studenog ove godine prijavili u hostel u Zagrebu, da bi se 18. studenog uredno, uz podmirenje svojih troškova te uzevši svoje putne isprave i ostale stvari, odjavili iz hostela i udaljili u nepoznato, navodi MUP.

Utvrdili su da je peti sudionik navedene grupe 17. studenog ove godine napustio smještaj u Puli te pokušao u dva navrata preko graničnih prijelaza napustiti RH odnosno ući u Sloveniju. Navodi se da su mu slovenski granični policajci u oba navrata odbili ulazak zbog neposjedovanja Schengenske vize.

“Nakon tih pokušaja prelaska granice, nigerijski je državljanin 18. studenog pristupio u službene prostorije I. Policijske postaje Zagreb-Centar te prijavio gubitak putne isprave. Nigerijskom državljaninu je ponuđeno kontaktirati njegovo veleposlanstvo, ali je on to odbio. Obzirom na to da mu je viza istekla 17. studenog ove godine, nakon provedenog upravnog postupka, izdano mu je Rješenje o protjerivanju s rokom napuštanja Europskog gospodarskog prostora (EGP) od 14 dana. Međutim, navedeni nigerijski državljanin nije napustio Hrvatsku već se 27. studenog vratio u I. Policijsku postaju u Zagrebu te tamo izrazio namjeru za traženjem međunarodne zaštite u RH. To mu je omogućeno te se trenutno nalazi u Prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu u statusu tražitelja azila. Napominjemo da je tom prilikom predočio putnu ispravu za koju je ranije prijavio gubitak”, navodi MUP RH.