Međunarodni incident na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Evropske parlamentarce, koji su juče stigli na granicu u namjeri da provjere navode o nasilju nad migrantima i kršenju ljudskih prava, u tome je spriječila hrvatska policija.

Policija se pravda time da bi prisustvo parlamentaraca moglo podstaći ilegalne akcije migranata s bh. strane. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović poručuje da su EU zvaničnici htjeli ilegalno prijeći granicu, te da je riječ o provokaciji. Dio europarlamentaraca iz Italije, ali i italijanski ambasador u Bosni i Hercegovini, danas su posjetili Unsko-sanski kanton. O dešavanju na granici, kažu, više će se pričati u narednim danima.

ALI AHMED, migrant iz Afganistana

“Danas je jedanaesti dan otkako me je Italija deportovala. Hrvatska policije me je pretukla i rame mi nije dobro. Još više me boli kad je hladno vrijeme”.