Načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Hrvatske Maja Grba Bujević saopćila je da je tijekom noći u Hrvatskoj uvedena nova mjera zdravstvenog nadzora u samoizolaciji za osobe koje dolaze iz zahvaćenih područja talijanskih pokrajina Veneto i Lombardije.

To ne vrijedi za osobe koje su jučer i prekjučer došle, primjerice, iz Venecije. One ne trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom, osim ako su jučer dobile rješenje o nadzoru. U tom slučaju, to nije nadzor u samoizolaciji već nadzor bez ograničenja kretanja, saopćila je Grba Bujević na izvanrednoj konferenciji za novinare.

“Mjere nadzora provode se već deset dana, a sada je samo uveden nadzor za ljude koji dolaze iz te dvije talijanske pokrajine. I dalje vrijede mjere za kontinentalnu Kinu i osobe koje su boravile tamo unutar 14 dana te osobe koje su boravile u Južnoj Koreji nakon 16. veljače”, rekla je načelnica Kriznog stožera.

Hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš istaknuo je kako je u više od 80 slučajeva, klinička slika bolesti uzrokovane koronavirusom blaga.

Kako je rečeno, bit će učinjeno sve da se spriječi širenje epidemije u Hrvatskoj, a Krizni će stožer djelovati u dva smjera – pokušati spriječiti ulazak koronavirusa u Hrvatsku, a ako se ipak pojavi – izolirat će se bolesnika i sve njegove kontakte kako bi se ograničilo širenje.

Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) ocijenio je, nakon brzog širenja zaraze u Italiji gdje je preminulo pet osoba, da je na području Europe rizik od zaraze novim koronavirusom “nizak do umjeren”.

Prema aktualnim podacima ECDC-a, 79.360 oboljelih od koronavirusa potvrđeno je u svijetu, a u Europi je utvrđeno 178 slučajeva.

Najviše je oboljelih u Italiji, slijede Njemačka, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Španjolska, Švedska, Finska i Belgija.

U svijetu su dosad umrle 2.463 osobe.