Rukometna reprezentacija Hrvatske u miru dočekuje utakmicu posljednjeg kola grupe A na Europskom prvenstvu.

U prva dva susreta u Grazu kauboji su nadigrali Crnu Goru sa 27:21, a potom i Bjelorusiju nešto uvjerljivije s 31:23, te na taj način osigurali plasman u drugi krug, ali i dva boda, koja će prenijeti.

U trećem kolu sutra će Hrvatska u utakmici bez natjecateljskog značaja sastati sa starim znancem Srbijom, koja je nakon poraza (21:22) od Crne Gore izgubila i teoretske šanse da se domogne drugog kruga.

“Ispunili smo prvi cilj, a to znači da smo se plasirali kao prvi u grupi i odlazimo u Beč s dva boda. To je maksimum. Preostaje još jedna utakmica, a to je Srbija. Neovisno o svemu i rezultatima koji su postignuti cijenim i poštujem reprezentaciju Srbije. Koja ima ne jednog, nego više dobrih pojedinaca. To je jedna reprezentacija koju, kažem, poštujem. Imamo zadnju utakmicu s njima i neovisno o svemu nije nam svejedno kako ćemo završiti igranje u Grazu”, rekao je Červar i dodao: