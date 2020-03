Na jugu Hercegovine, 15 kilometara od Jadranskog mora, smjestilo se Hutovo blato, jedinstvena submediteranska močvara u Europi.

U zelenoj oazi, s obiljem vode, svoje prebivalište je pronašao veliki broj biljnih i životinjskih vrsta. Zbog izuzetnog značaja i ljepote, Hutovo blato je 1995. godine proglašeno Parkom prirode.

Na površini od 7411 ha te na teritoriji dvije općine – Čapljine i Stolac, smjestio se Park prirode „Hutovo blato“. To je jedno od najvećih europskih zimovališta ptica. Prostire se na močvarnom, ravničarskom i brdovitom terenu. Obiluje velikim brojem životnjskih i biljnih vrsta od kojih su neke i endemske. No, zbog blage zime, ove godine utočište u ovom raju pronašao je manji broj nego inače.

JOSIP VEKIĆ, voditelj Službe zaštite u JP Park prirode „Hutovo blato“

Vidimo da populacija vranca velikog kormorana je manja. On se kod nas ne gnijezdi. Tu on dolazi negdje u 11.mjesecu i bude tu preko zime. Odlazi u 3. On isto se hrani malim ribama tu na Hutovu blatu… iako vidimo da nema te ribe dovoljno i manja populacija je skoro za jednu trećinu nego lani. Lani smo imali oko hiljadu kormorana, ove godine 300-350 jedinki.