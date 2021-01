Leden dan sa sjevernim vjerom očekuje i danas BiH, a povremeno će biti uslova i za slab snijeg.

Ujutro se na sjeveru i u centralnim krajevima očekuje oblačno vrijeme, mjestimično slab snijeg, uglavnom od Semberije do srednjeg Podrinja i Sarajevsko-romanijske regije.

Biće veoma hladno, a na jugu uz malu do umjerenu oblačnost.

Tokom dana preovladavaće pretežno do potpuno oblačno vrijeme uz mjestimično provijavanja snijega dijelom na sjeveru, te u centralnom pojasu.

Na jugu uz povećanje oblačnosti, postojaće i uslovi za snijeg, a susnježicu u nižim predjelima.

Slab snijeg uveče se očekuje u centralnim krajevima i na istoku, dok će u ostalim mjestima biti suvo, uz djelimično razvedravanje.

Duvaće slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne na planinama u centralnim krajevima i u Hercegovini umjeren do jak, na momente i vrlo jak sjeverac.

Jutarnja temperatura vazduha od minus 11 do minus pet, na planinama oko minus 17, lokalno i niže, a najviša dnevna od minus četiri do jedan, na jugu do tri, na planinama od minus šest stepeni Celzijusa.