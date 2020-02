Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguća magla. Vjetar slab jugozapadni.

Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 3 do 8, a dnevna od 11 do 17 stepeni.

U Sarajevu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 0, a dnevna oko 12 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike će biti ugodnije. Dodatna stabilizacija, uz porast temperatura tokom dana, povoljno će djelovati na većinu populacije. Jutro i veče će biti prohladni, stoga je u ovim periodima preporučljivo biti oprezniji i posvetiti nešto više pažnje odijevanju.

Tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.