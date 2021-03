Fudbaler Zlatan Ibrahimović spreman je da igra za reprezentaciju Švedske, prvi put od Evropskog prvenstva 2016. godine.

“Povratak Boga”, naveo je na društvenoj mreži Twitter Ibrahimović, fudbaler Milana, a nakon što se danas našao na spisku Švedske za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u mečevima protiv Gruzije 25. marta, protiv Kosova tri dana kasnije, kao i na prijateljskom meču protiv Estonije 31. marta.

On je postigao 62 gola u 112 mečeva za Švedsku u periodu od 2001. do 2016. godine.

Bez igrača najboljeg profila u zemlji, Švedska je stigla do četvrtfinala Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine – svog najboljeg učinka na takmičenju od 1994. godine.

Sada je Ibrahimović na redu da igra na Šampionatu Evrope zakazanom za juni i juli ove godine. Švedska je u istoj grupi kao Španija, Poljska i Slovačka.

