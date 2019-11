Dogovor koji je postiglo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne znači aktivaciju MAP-a, tvrdi Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a. S druge strane, sve je više onih koji kažu kako se ovaj dokument možda ne zove ANP, ali po svojoj sadržini ima sve elemente ANP-a.

Nakon sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a, lider ove stranke i član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik izjavio je da Bosna i Hercegovina ne ide u članstvo NATO saveza. Taj status, kaže, ne prejudicira Programom reformi, nego da će sve odluke u tom pogledu, eventualno, morati ponovo biti donesene.

“Mislim da o tome treba razgovarati onog trenutka kada to bude valjano, kad to bude javno dostupno, i mi ćemo tada kao vladajuća koalicija dostaviti jedan cjelovit uvid u sve to i naravno kao dokaz činjenice da je ovaj plan reformi nije suprotan našoj politici vojne neutralnosti”, tvrdi Dodik.

S druge strane, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocijenio je da je Bosna i Hercegovina u NATO-vom Akcionom planu za članstvo još od decembra prošle godine.

I član Predsjedništva SDS-a Vukota Govedarica smatra da su se nakon sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a stekli uslovi da Program reformi BiH sljedeće sedmice bude predstavljen Narodnoj skupštini Republike Srpske.

I nekadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija smatra da Program reformi BiH nema sintagme ANP-a, ali da ima onoga što je njegov sadržaj. Kaže da je taj dokument po obimu duži, nego isti takav dokument koji se zvao ANP Crne Gore i Sjeverne Makedonije zajedno.

“Po svojoj formi, to nije ANP. Po svojoj sadržini, to jeste ANP. I ključno pitanje u ovom trenutku je kako će se to implementirati i kako kreirati okruženje i pritisak da se to implementira na način koji je svima nama potreban. To je ključno pitanje u ovom trenutku”, navodi Lagumdžija.

“Ovo je, u biti, ta prva faza ispunjavanja naših obaveza kada su u pitanju NATO integracije u BiH i svakako NATO poštuje i partnerstva. Ovo što smo napravili je jedan važan iskorak i mislim na neki način da je BiH sad postala važan vanjskopolitički faktor, kako na Balkanu, tako i šire”, smatra predsjednica Atlantskog vijeća BiH Dijana Gupta.