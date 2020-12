Siniša Ilić, zamjenik ministra civilnih poslova BiH, gostujući u BHT1 Uživo, istakao je da očekuje da Vlada FBiH danas ili sutra uplati novac za vakcine.

Jedan dio za 800. 000 doza vakcina Vlada FBiH još nije uplatila, Ilić ističe da se nada da će to biti urađeno.

To je oko 12 miliona dolara, to je nekih 20-ak posto stanovništva za prvu nabavku, MCP radi na tome zajedno sa entitetskim vladama i Brčko Dsitriktu, Savjet ministara će obezbijediti transport i to će vjerovatno raditi UNICEF: dovoz, špedijicu i skladištenje.

U prvom kvartalu 2021. godine bi trebala doći prva isporuka vakcina u BiH.

MCP između vlada entiteta i distrikta vrši koordinaciju i te planove za vakcinaciju, entitetska ministarstva zdravlja će praviti plan koje su to prioritetne grupe ljudi koje će prve dobiti vakcinu, ali će se ti planovi vjerovatno voditi i po svjetskim standardima, odnosno biće to starija populacija, zdrvstveni radnici itd.

Agencija za lijekove BiH i Instituti za javno zdravstvo će raditi na provjeri vakcine.

Što se tiče cijena, alijansa koja čini grupu od preko 150 zemalja vrši nabavku i procjene za sve te zemlje tako da BiH nema nikakve drugačije uslove za nabavku vakcina i njeno plaćanje nego što to imaju zemlje EU.

Više proizvođača se spominje što se tiče vakcine, proizvođač nije definisan u ugovoru, biće tu možda dva ili tri proizvođača vakcina.

Pregovara se već i o narednim kontingentima vakcine, MCP prati situaciju i u kontaktu je sa SZO.

“Vrlo je važno da građani znaju da tu nije niko pojedinačno imao nekog udjela, sve je rađeno po preporukama SZO”, ističe Ilić.

Što se tiče ruske vakcine, RS je poručila određene količine i ruske vakcine, oko 200.000.