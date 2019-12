Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Inzko bio je gost u Aktuelnom intervjuu BHRT-a.

Nakon dvodnevne sjednice PIC-a, Inzko je detaljnije govorio o aktualnim pitanjima.

Visoki predstavnik je kazao da su na ovoj sjednici čuli šokantne informacije. U Graničnoj policiji BiH fali 500 ljudi, kazao je Inzko.

Kada su u pitanju migranti Inzko je kazao da BiH mora otvoriti srce i pomoći ljudima, migrantima na ljudski način.

Inzka smo pitali da li PIC smatra da ćemo nakon formiranja vlasti krenuti u potrebne reforme ili ćemo imati blokade.

Ambasadori smatraju da će do 19. decembra sve biti riješeno, ako ne do tada, onda do januara. Treba ubrzano raditi nakon toga. Trebaju se odblokirati krediti koji čekaju, trebaju se odblokirati projekti koji koče pravljenje koridora Vc, i ja ne mogu shvatiti da ovaj koridor nije gotov.