Italija je najavila novi lockdown širom zemlje tokom božićno-novogodišnjih praznika u pokušaju borbe protiv porasta broja slučajeva oboljelih od koronavirusa.

Ta zemlja planira zatvoriti trgovine koje nisu od esencijalne važnosti, restorane i barove, a Talijanima će biti dozvoljeno putovati samo zbog posla, zdravlja i hitnih razloga. Bit će dozvoljene i kućne posjete.

Talijanski premijer Giuseppe Conte kazao je da to nije bila laka odluka, ali da su stručnjaci izrazili ozbiljnu zabrinutost od povećanja broja slučajeva tokom praznika.

Nova pravila će omogućiti ljudima da u svoje domove prime najviše dva gosta, ne uključujući osobe mlađe od 14 godina. Policijski sat od 22.00 do pet sati ujutro ostat će na snazi.

Italija je zabilježila najveći broj smrtnih slučajeva kao posljedice zaraze Covidom-19 u Evropi s blizu 68.000 smrtnih slučajeva.

Conte je najavio da će pokretanje postupka vakcinacije, što će početi krajem decembra, označiti početak “kraja te noćne more”, javio je BBC.

Najava ograničenja uslijedila je nakon prepirki u vladajućoj koaliciji između onih koji žele potpuno zaključavanje i onih koji traže djelovanje kako bi se pomoglo firmama, ali i omogućilo porodicama da se sastanu.

Ograničenja će biti na snazi u cijeloj Italiji od 24. do 27. decembra, te od 31. decembra do 3. januara i od 5. do 6. januara. Od 28. do 30. decembra i 4. januara ljudi će moći napustiti svoje domove, ali barovi i restorani će ostati zatvoreni.

Conte je rekao da su pravila osmišljena tako da “omoguće minimalnu socijalizaciju koja je prikladna za ovo razdoblje”. Policija neće obilaziti domove ljudi radi provjere poštivanja pravila, ali su Talijani pozvani da se ponašaju odgovorno.

Brojne evropske zemlje pooštrile su ograničenja uoči Božića nakon evidentiranog povećanja broja zaraženih.