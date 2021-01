Italijanski ministri odlučili su da zadrže restriktivne mjere u Italiji kako bi usporili širenja zaraze virusom korona, ali su se saglasili u vezi sa ublažavanjem ograničenja tokom radne sedmice.

Italijani su većinu vremena tokom božićnih i novogodišnjih praznika proveli kod kuće, a stanovništvu je bio dozvoljen izlazak samo zbog posla, zdravlja i hitnih slučajeva ili su bila dozvoljena kratka putovanja radi posjete ograničenom broju prijatelja ili rodbine.

Ograničenja ističu sutra, a ministri su odlučili sinoć da se vrate sistemu sa tri nivoa, koji omogućuje sprovođenje različitih mjera u različitim područjima.

Svi kafići i restorani od sada će morati da budu zatvoreni vikendom, a putovanja između gradova treba da se svedu na minimum.

Vlada Italije odlučila je da do ponedjeljka, 11. januara, otvori srednje škole za do 50 odsto učenika, a u pojedinim regionima, uključujući Veneto i Veneciju, odlučeno je da se otvaranje odgodi do 31. januara.

Odlukom Vlade produžena je i zabrana kretanja između regiona do 15. januara, osim u hitnim slučajevima, zbog posla ili zdravlja.