Nakon prvog kruga glasanja u Gradskom vijeću Grada Mostara odlučeno je da će novi gradonačelnik biti biran između Marija Kordića, kandidata Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (HDZ BiH) i Zlatka Guzina, kandidata Koalicije za Mostar.

U prvom krugu glasanja Kordić je dobio 14 glasova, Guzin 11, a Irma Baralija iz BH Bloka pet glasova. Suzdržanih je bilo pet.

S obzirom na to da nijedan od predloženih kandidata u prvom krugu glasanja nije dobio potreban broj glasova, ulazi se u drugi u koji su ušli Guzin i Kordić.

U pauzi se novinarima obratila Irma Baralija, koja je ocijenila da je sve izrežirano.

“Mislim da je sve izrežirano, i da je ovo dogovor HDZ-a i SDA koji je već postojao od ranije i da je cijeli dan bio cirkus i predstava. Ali, na to smo i navikli, to je bilo i očekivano. To su stari, uigrani koalicijski partneri”, rekla je Baralija.