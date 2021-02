Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović reagovao je danas na pismo predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića upućeno OHR-u i OSCE-u, ocjenjujući da Čovićevo pismo “vrvi neutemeljenim i uvredljivim tvrdnjama i tezama”.

“Mostar je grad čijom se ljepotom ponosimo, ali i grad teške prošlosti, jakih emocija, isprepletnih identiteta i sudbina, mjesto susreta vjera, kultura, ideologija. To je grad Bošnjaka, Hrvata, Srba, ali i grad i onih koji su naprosto građani. Svi pomenuti se moraju osjećati komotno i slobodno u Mostaru budućnosti, svi oni zajedno trebaju upravljati glavnim gradom Hercegovine” rekao je Izetbegović.

Kaže da je slika trojice ljekara, Hrvata, Srbina i Bošnjaka, koji su zajedno otišli posjetiti bolesnu kolegicu iz Gradskog vijeća, i na potpis joj odnijeti dokument o preuzimanju vijećničkog mandata, za nekoga možda patetična, ali je to ustvari slika onoga što Mostar treba da bude, i što je u ovom gradu moguće postići – zajednički liječiti naslijeđeno stanje, sa najboljom namjerom, i sa spremnošću Mostaraca da jedni drugima pruže ruku i pomognu.

On navodi da je, nažalost, ovakav prijedlog odbijen od HDZ-a, a da je predsjednik te stranke uputio pismo OHR-u i OSCE-u u kom traži intervenciju kojom bi se dogovor onemogućio.

“Ponudu da se u Mostaru vlast dijeli, da u njoj učestvuju svi, uključujući naravno i Hrvate, on je okarakterisao kao „antihrvatsku histeriju“, kao „pokušaj uspostave jednonacionalne vlasti“, kao „nerazumno djelovanje“ koje „vodi u razdor i podjele“. Predsjednik HDZ BiH je također ustvrdio da prijedlog o dobrovoljnoj podjeli mandata vodi „ugrožavanju izbornog procesa“, „protivzakonitom djelovanju protiv Hrvata“, „kršenju zakona, općih etičkih i političkih načela“”, kazao je Izetbegović.

Podsjeća da je prethodnih 12 godina gradonačelnik Mostara bio kadar HDZ BiH, Mostar je nazivan „hrvatskim stonim gradom“, i time se, kako kaže, neosporno kršili zakoni, opća etička i politička načela.

Po njegovom mišljenju proces izbora gradonačelnika Mostara treba biti dovršen u ponedjeljak 15. februara, i bit će izabran Zlatko Guzin ili Mario Kordić, naravno sve u skladu sa Zakonom i Statutom.

Podvukao je da do ugrožavanja izbornog procesa i protivzakonitog djelovanja o kome govori Čović može doći samo njegovom voljom, odnosno ostvarenjem uvijene prijetnje sadržane u njegovom pismu OHR i OSCE kako će uslijediti „daljnje blokade i potpuna disfunkcionalnost gradske uprave“.

“Ako se to zaista desi, ako nakon blokade formiranja Vlade Federacije BiH, blokade formiranja Vlade HNK, blokade popune Ustavnog suda Federacije BiH, HDZ krene i u blokadu implementacije izbornih rezultata u Mostaru, sa ciljem da gradonačelnik ovog grada ostane kadar HDZ, tada će zaista biti neophodna intervencija OHR i OSCE. Vrijeme je da se predstavnici međunarodne zajednice pokrenu, da prestanu tolerisati protivustavne i protivzakonite blokade. A kada je Mostar u pitanju, vrijeme je da prevagu ostvare one snage koje su za slogu i pomirenje, za napredak, one snage koje žele da grade, a ne da ruše mostove i da Mostarcima izaberu takvog gradonačelnika”, naveo je danas Izetbegović u reakciji na pismo predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića upućeno OHR-u i OSCE-u.