Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović komentarisao je snimak koji je podigao prašinu u njegovoj partiji, ali i širom političke scene u Bosni i Hercegovini.

“Sve ćemo to preispitati, svi će snositi sankcije zbog ovoga. Neće ovo ostati nedorečeno i nedovršeno. Dakle, kompletan proces ćemo ispitati. Mislim da integritet procesa nije doveden u pitanje s lobiranjem, ali i to ćemo ispitati”, rekao je Izetbegović aludirajući na izbor predsjednika Kantonalnog odbora SDA.

On je dodao kako je iznenađen, ali da je ipak bio upoznat sa “pretjerivanjem u podjelama i previše ostrašćenosti”.

“Pa i taj čovjek koji je to tražio za svoju suprugu, koji je namjerno došao da snima te stvari, to nije u redu. Sve je to trebalo ranije prijaviti rukovodstvu SDA”, rekao je Izetbegović.