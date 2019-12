Zavšen je sastanak lidera Stranke demokratske akcije (SDA) i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH, Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu.

Izetbegović je nakon sastanka kazao da bi možda bilo bolje da nema konferencije za novinare, jer nije bilo nikakvih rezultata.

SDA i HDZ ne uspjevaju da nađu rješenja, i to traje decenijama. No to ne znači da ih nećemo naći. Držimo stabilno stvari. Za ova tešta pitanja potrebno je imati i dvadeset sastanaka, i više.