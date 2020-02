Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Demokratske fronte Željko Komšić, dopredsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović, te ministar sigurnosti BiH i predsjednik Saveza za bolju budućnost BiH Fahrudin Radončić danas su u Sarajevu održali sastanak o političkoj krizi u BiH nakon kojeg su poručili da će odgovoriti snažno i odgovorno na svaku prijetnju teritorijalnom integritetu BiH.

“Opredijeljeni smo za poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH. Aktuelne prijetnje secesionizmom, najava neustavnih referenduma, blokiranje rada institucija BiH, sve to zajedno predstavlja novi grubi nasrtaj na Dejtonski mirovni sporazum, a nasrtaj na mirovni sporazum je nasrtaj na sam mir“, kazao je Izetbegović na konferencija za medije.

Istakao je da niko nikada neće od BiH odvojiti ni jedan njen pedalj.

Upozoravamo predstavnike međunarodne zajednice, naročito PIK i OHR, da je krajnje vrijeme da se poduzmu odlučni koraci kako kriza koju je prouzrokovao Milorad Dodik ne bi išla u eskalaciju sa nepredvidljivim posljedicama. Dosadašnji izostanak reakcije predstavnika međunarodne zajednice je ohrabrivao političke snage koje rade ovo u BiH već deset godina, rekao je Izetbegović.

Također je pozvao Srbiju da se kao potpisnica Dejtonskog sporazuma striktno pridržava mirovnog sporazuma iz Dejtona.

Naglasio je da će se svim demokratskim sredstvima suprotstaviti nasrtajima na državne institucije.

“Pozvao bih sve bosanske patriotske snage da se suprotstave nasrtajima na državu. Posljedica političkih kriza imali smo tokom čitave prošle godine a imamo i sada ponovo. Odlazak mladih ljudi, izostanak stranih investicija i zaustavljanje rasta ekonomije nikome u ovoj zemlji ne odgovaraju. Jučer smo imali šansu da preuzmemo 140 miliona eura grantova, gdje je veći dio, preko pedeset posto, bio namijenjen za RS. To je jedan od jasnih prvih gubitaka. Također, biznismeni odustaju od investiranja u BiH, a taj put nam ne treba, a teže će ga podnijeti oni koji su ga i uzrokovali. Pa ekonomija RS-a je otprilike na nivou Kantona Sarajevo“, kazao je Izetbegović.

Radončić je istakao da su danas jasno iskazali stav patriotskih snaga u BiH nakon ovoga što danima dolazi od Milorada Dodika i vlasti RS-a, ali i opozicije.

“Nismo to uradili da bismo uplašili građane u smislu da ovdje može doći do nekakve eskalacije i oružanih sukoba, nego da bismo rekli gospodinu Dodiku i politici separatizma da postoji crvena linija i da nakon te crvene linije postoje sredstva i metode da se odgovori u cilju očuvanja BiH. Nakon ovih reakcija očekujemo od Dodika da izvrši korekciju svojih zahtjeva koje zaista niko ne može prihvatiti”, kazao je on.