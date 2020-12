Provođenje mostarskog sporazuma u dijelu koji se tiče izmjena Izbornog zakona i dalje je fokus međunarodne zajednice. Međutim, pregovaranja lidera HDZ-a i SDA, po svemu sudeći, ne idu planiranim tempom. Približeni stavovi bi tako, umjesto do 17. decembra, ipak mogli sačekati narednu godinu. Ko kupuje vrijeme i zašto, neizvjesno je. Hoće li međunarodna zajednica opet imati ključnu ulogu?

Usaglašavanje stavova stranaka SDA I HDZ-a o izmjenama izbornog zakona se, ipak, očekuje do sredine januara, a ne, kako je ranije predviđeno, do 17. decembra, kazao je čelnik stranke HDZ BiH Dragan Čović, nakon još jednog sastanka s predstavnicima međunarodne zajednice.

DRAGAN ČOVIĆ, predsjednik HDZ-a BiH

„Moramo najdalje tamo do sredine prvog mjeseca završiti posao između dvije stranke koji smo sporazumom preuzeli zato je ovaj sastanak bio prije 17. decembra kao potvrda naših sporazuma. Kako bi se stavilo zajedno sa Evropskom unijom u našu obavezu da do kraja šestog mjeseca imamo izborni Zakon Bosne i Hercegovine koji će riješiti sve one dileme koji su stalni problem i legitimnog predstavljanja i drugih presuda i da bi to mogao biti motiv da dobijemo kandidatski status u sedmom mjesecu“.

A naivno je i očekivati da će dvije stranke ovo same riješiti, tvrdi čelnik SDA Bakir Izetbegović. Obje strane, kaže, mogu dati samo obrise rješenja koji će uskladiti presude Evropskog suda za ljudska prava s presudama Ustavnog suda u Bosni i Hercegovini.

BAKIR IZETBEGOVIĆ, predsjednik SDA

„Po meni to je kompromis koji će kada smo mi u pitanju dopustiti da Predstavnički domovi, da većina u Predstavničkim domovima efektuira tu većinu u ovome času se to guši kroz domove naroda. Ako je HDZ spreman da se ukloni asimetrija između nadležnosti Vijeća naroda u Republici Srpskoj i Doma naroda u Federaciji onda smo na tragu da riješimo to pitanje“.

A je li i HDZ na tom tragu ili će se još kupovati vrijeme, po svemu sudeći, neizvjesno je. Poznavaoci političkih prilika dogovor još ne vide. Ukoliko do toga i dođe, ključnu ulogu imat će, opet, međunarodna zajednica.

REUF BAJROVIĆ, politički analitičar

„Mislim da od tog dogovora nema ništa. HDZ će insistirati na nečemu što je u praksi neprovodivo a to je da se uvedu glasačke kutije koje su isključivo etničke. To je nešto što niko ne može provesti i da pristane na to, mislim da se ovdje radi o jednoj političkoj kratkoročnoj taktici gdje se tema pomjera sa izbora u Mostaru na priču o izbornom zakonu“.

RUBINA ČENGIĆ, novinar

„Mislim da je zapravo ključ na međunarodnoj zajednici i na tome šta će ona prihvatiti i gdje će biti crvena linije ispod koje se neće ići. Jasno je da različiti prijedlozi postoje imamo mišljenje Venecijanske ekspertne komisije koja se bavi pravilnošću izbornih principa i mislim da će mnogo zavisiti i od toga“.

A međunarodna zajednica, izgledno je, vjeruje u duh saradnje, koji je omogućio izbore u Mostaru. Koji bi, kako navode, mogao dovesti i do ključnih reformi, prije svega, izmjеna Izbornog zakona.