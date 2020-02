Izvršni komitet SNSD ostaje pri podršci zaključcima Narodne skupštine RS, istaknuto je nakon sastanka proširenog komiteta ove stranke, održanog u Banjaluci.

Kako je rekao, sastanak sa političkim partijama iz RS je moguć i tokom vikenda, a sastanak sa strankama iz FBiH može se očekivati u narednih nekoliko dana.

Najavljeni su i sastanci o stavovima NSRS u svim gradskim sredinama, kao i mogućnost održavanja javnih tribina kako bi građani bili upoznati sa ovom temom.

Dodik je istakao da sada treba očuvati jedinstvo i da je ovaj proces oročen na 60 dana. Takođe je rečeno da će biti podnesen izvještaj u tom zadatom roku.

“Ovo je jedna od najtežih i najdelikatnijih situacija za RS nakon Dejtona”, istakao je Dodik. Prema njegovim riječima, nakon republičkih simbola, prešlo se na imovinski status Republike Srpske. Za Dodika je ovo jasna namjera da se uđe u eliminaciju RS.

“Ustavni sud jeste kompetentan da odlučuje u vezi sa zakonima. Ustavni sud BiH to ne radi. On je sebi pribavio ovlašćenja koje nema nijedan Ustavni sud. On se pojavljuje kao onaj koji kreira nove odnose. To ne može raditi”, kategoričan je predsjednik SNSD-a.