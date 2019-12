Advokat osuđenog teroriste Mevlida Jašarevića, Senad Dupovac, na proljeće će podnijeti zahtjev za njegovo ranije puštanje na slobodu. Kako je rekao, sada nije povoljan trenutak za to, zbog povratka pripadnika takozvane Islamske države u BiH.

Prema riječima Dupovca, sa Jašarevićem se dogovorio da za sada ne podnose zahtjev za njegovo ranije puštanje na slobodu, iako za to ispunjava zakonske uslove, jer molba ne bi bila pozitivno riješena.

“Možemo mi napisati zahtjev, ali on neće proći jer sada za to nije povoljan momenat. Odlučili smo da to uradimo na proljeće, kada se stiša situacija sa ovim povratnicima, odnosno kada ih deportuju iz Sirije”, rekao je Dupovac.