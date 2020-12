Tačno 11 godina je prošlo od kada je Evropski sud za ljudska prava donio presudu protiv Bosne i Hercegovine, u slučaju Sejdić – Finci. No, ključne stvari za Dervu Sejdića i Jakoba Fincija su i dalje nepromijenjene. Ustav, zbog kojeg su tužili Bosnu i Hercegovinu, diskriminiše ih i dalje. Kao Romu, odnosno Jevreju, nije im omogućeno da se kandiduju za Predsjedništvo BiH, ni da budu u Domu naroda Parlamentarne skupštine. Ne nazire se politička volja da se nešto promijeni.

Jakob Finci kaže da je razočaran što je izgubljeno 11 godina, a iz Ustava BiH nije izbačena diskriminatorna odredba. Dok svi građani u BiH ne budu ravnopravni, zemlja ne može krenuti naprijed, a razlog za sve je, kaže, bosanskohercegovački apsurd.

“Kad pitate sve stranke ili legitimne predstavnike konstitutivnog naroda, jeste li vi da se to promijeni, svi kažu jesmo, mi smo za evropsku konvenciju o lujudskim pravima, ali kad dođemo do parlamenta, e onda ima 100 razloga zbog čega to nismo učinili”, ističe Finci.