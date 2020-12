Nakon što su cjepivo Fajzer-Bajonteka odobrile britanska i američka agencija za lijekove, bilo je očekivano da će to učiniti i agencija Evropske unije. SAD su odobrile i Modernino cjepivo koje je, na neki način, slično Fajzerovom i očekujemo da će uskoro i ono u Evropi dobiti dozvolu, kazao je za BHT1 uživo virusni imunolog i profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci Stipan Jonjić.

“Počelo je i sada želimo da to skupa što kraće traje, odnosno da procijepljenost bude što bolja, što će ovisiti ne samo o spremnosti ljudi pojedinačno nego i o spremnosti svih nas – vlada, pa onda i organizacija da motiviraju ljude za cjepivo. Nažalost, uprkos tome što mnogi misle da se radi o bezopasnoj bolesti, mi znamo da se zapravo radi o vrlo neugodnoj bolesti, vrlo teškoj i nepredvidivoj, koja napada ne samo starije nego i mlađe. Mi moramo učiniti sve da privolimo, da motiviramo ljude da se cijepe. To je moja poruka građanima, da se svakako cijepe, neovisno što misle da možda oni nisu ti koji bi trebalo da imaju problema. Ako se ova pandemija nastavi, doći će do puno većih poremećaja u društvu, da ne govorimo o šteti koju će virus učiniti pojedincima koje bude zarazio”, smatra Jonjić.

Govoreći o proceduri nakon odobravanja cjepiva, Jonjić kaže da je ona jednostavna.

“Pretpostavljam da vlasti imaju strategiju cijepljenja, ovisno o tranšama koje budu pristizale. To će se koristiti za cijepljenje zdravstvenog osoblja, ljudi u staračkim domovima i sličnih rizičnih skupina. To bi tako trebalo ići sve do sredine ili kraja iduće godine, do kada bi u Hrvatskoj mogli procijepiti većinu ljudi. Međutim, kako će to stvarno ići i koliko će efikasna kampanja biti, to zapravo ne znam, nije u mojoj domeni djelovanja.”

Govoreći o motivaciji ljudi da pristupe cijepljenju, Jonjić je rekao kako smatra da ljudima treba govoriti istinu, a istina je da su cjepiva najbolji alat koji je medicina izumila do sada, a kojim je zaštitila čovječanstvo od bolesti koje su ga ranije devastirale.

“Ova priča o čipovima je na razini gluposti, to je bolje i preskočiti. Nije istina da su cjepiva napravljena na brzinu. Kontekst je bio takav da je tehnologija bila spremna. Cilj ove vakcine je bio vrlo jasan , još uvijek jeste – cjepiva su ciljala taj virusni šiljak koji virus koristi za ulazak u naše stanice. Nekoliko vrlo različitih tehnologija je krenulo istovremeno”, objašnjava on.

“To je relativno je brzo, ali moram reći da je što se testiranja tiče, efikasnosti i sigurnosti, ovo vjerojatno jedno od do sada najučinkovitijih, najbolje testiranih cjepiva”, smatra Jonjić, ističući da su ranija bila mnogo manje sigurna u mnogim aspektima.

Objašnjavajući razliku između različitih cjepiva, s jedne strane Fajzer-Bajontekovog i Moderninog, te s druge ruskog cjepiva Sputnjik V, on je rekao da je koncepcijska razlika velika, jer su prva dva podjedinična cjepiva u kojima je kloniran gen šiljak-proteina, koji se nalazio na površini virusa i onda je napravljena vjesnička RNK virusa, uklopljena u lipidne nano-čestice.

“To cjepivo, kad uđe u organizam , taj se gen počne eksprimirati, taj protein počne loviti naše imunološke stanice i mi na njega stvaramo imuni odgovor. Rusko cjepivo je vektorsko cjepivo gdje je isti gen, SARS-CoV-2, ugrađen u jedan drugi adenovirus. Jednom kad taj virus-nosač dođe u organizam on će ispoljiti svoje gene, ali i taj tuđi, trans gen. Priča je poslije slična”, objašnjava profesor Jonjić.

On naglašava da su RNA cjepiva sada prvi put korištena na ljudima, ali su godinama ispitivana na životinjama i njihova sigurnost ne bi trebalo da bude problem.

“Naćemo se lako riješiti virusa, ali je važno da kontroliramo epidemiju. Pitanje je koliko će efikasna biti kampanja, koliko će cijepljenje tehnički biti zahtjevno. Bitno je da imamo cilj da se smanji smrtnost, a poslije će se ići korak po korak”, smatra Jonjić.