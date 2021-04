Još jedan ramazan u doba pandemije. Vjernici su strpljivi, a predstavnici vjerske zajednice pozivaju na dosljednost u poštivanju propisanih epidemioloških mjera. Koliko je ramazan drugačiji i ove godine i šta se promijenilo?

Da nije pandemije, naša ekipa bi bila u posjeti porodici koja tradicionalno dočekuje ramazanske dane, i njeguje duh ramazana. Prisustvovali bismo pravljenju torte za iftar najmlađeg člana porodice Hadžić. Poštujući epidemiološke mjere i novu normalnost, ovaj susret održali smo onlajn.

AZRA HADŽIĆ i kćerka ESMA

“Ova pandemija je sve životne stvari promijenila iz temelja. Nije ni ramazan što je nekad bio, ne možemo pripremati iftare onakve kakve smo pripremali za što širi krug ljudi ali ga zato možemo provesti u krugu svoje porodice sa svojom djecom. Pomogla je mami da napravi ovu tortu večeras za iftar”.

Jedna od neizostavnih ramazanskih tradicija u Sarajevu i dio gotovo svake iftarske sofre jesu somuni.

BEĆIR ALJOVIĆ, nekadašnji vlasnik pekare

“To je tradicija starinska. Ja sam 42 godine proveo u ovoj djelatnosti, nekad je interesantniji ramazan bio i somuni nego sad, danas je dosta raje samo čulo za somun. Vjerovatno je i policijski čas uradio svoje, sad svako dođe ranije da uzme somune, mi smo znali i naveče poslije iftara prodavati za sehur, sada toga više nema.”

Redova za kupovinu somuna možda neće biti, ali će biti njihovog mirisa i opet će naći put do svačijeg doma, u skladu sa propisanim mjerama. Još jedan ramazan u pandemiji je prilika za vjernike da budu strpljivi i plemeniti, uputio je poruku vjernicima Reis Kavazović.

HUSEIN ef. KAVAZOVIĆ, reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH

“Neka naša vjernička dosljednost u poštivanju higijenskih i epidemioloških mjera bude baš dodatni ramazanski ibadet i mali doprinos u spašavanju ljudskih života. Oživimo vjeru u svojim srcima i u svojim domovima.”

Upravo sve dosadašnje mjere, pa i policijski sat od 21 sat do pet sati ujutro ostaju na snazi do daljnjeg, odluka je federalnog Kriznog štaba. Iako je nekoliko kantona zatražilo od Vlade Federacije pomjeranje policijskog sata na 23 sata kako bi vjernici mogli obaviti vjerske obrede, kako saznajemo Federalna vlada će podržati stav stručnjaka. Za to vrijeme ostaju nam samo riječi malene Esme i njene majke.